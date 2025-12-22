Se realizó este fin de semana la renovación del consejo con la nueva directiva del Comedor de la Caridad “Santa Rita de Casia”, que quedó presidido por Manuel Ramírez Jiménez, por un periodo de tres años, de 2025 a 2028.

La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo lo realizó Nicole Fitch Patrick, directora y fundadora de Montañas y Magnolias, ante representantes de medios de comunicación.

El comedor se ubica en calzada Manuel Velasco Suárez número 52, barrio La Isla, en San Cristóbal de Las Casas, en cuyos espacios brinda alimento caliente a personas indigentes, desplazados de comunidades, entre otros sectores vulnerables de la población.

Manuel Ramírez tras asumir el cargo invitó a las personas interesadas en apoyarlos a que acudan a las instalaciones del comedor, para entregar sus donativos, ya sea en especie o en apoyos económicos para poder seguir sirviendo a la población.

Este comedor sobrevive gracias a la ayuda que las personas les hacen llegar, ya que a la fecha no cuentan con un patrocinador o subsidio que cubra sus gastos.

Ramírez Jiménez precisó que al día, el comedor brinda alimento a un promedio de 80 personas, entre indigentes y personas desplazadas, por lo que el apoyo ciudadano es importante.