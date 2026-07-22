Nueva directiva en la Asociación de Egresados

En una asamblea convocada en Tuxtla Gutiérrez por el fundador y decano de la agrupación, Virgilio Segundo Culebro López, los integrantes de la Asociación de Egresados del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (Icach) designaron por unanimidad a José María López Sánchez como su nuevo presidente, en un acto que reunió a 30 socios e invitados comprometidos con el desarrollo de la entidad.

La asociación, creada en 1994 con egresados provenientes de diversas regiones del estado —entre estas Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Pichucalco, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Cintalapa, Jiquipilas, San Fernando, Berriozábal y Venustiano Carranza—, refrendó con este nombramiento su vocación de unidad y su papel activo en la construcción de acuerdos que beneficien a la sociedad chiapaneca.

Cambios

En días posteriores, el nuevo presidente nombrará al tesorero y secretario de la asociación civil, además de que actualizarán el acta constitutiva ante notario público para dar certeza jurídica a los cambios en la mesa directiva.

Durante su intervención, José María López Sánchez adelantó las primeras acciones de su gestión y dio a conocer que presentarán una solicitud formal ante el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para suprimir los decretos de veda de aguas, tanto superficiales como subterráneas, y reemplazarlos por zonas reglamentadas.

El objetivo, explicó, es generar condiciones más flexibles que permitan el arribo de grandes inversiones a la entidad, tal como ocurrió en estados como Veracruz y Tabasco.

Asimismo, el dirigente planteó la necesidad de realizar un análisis técnico que permita determinar la disponibilidad real del recurso hídrico, con base en el volumen que actualmente utiliza la CFE, la cual, precisó, no transforma el agua, sino que la conduce de un lado a otro para la generación de energía limpia.