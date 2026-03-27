Nueva dirigencia en Seminario de Cultura

Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Corresponsalía San Cristóbal de Las Casas de dicho Seminario, quedando como presidenta la maestra Laura Olivia Alfonzo Urbina.

Milton Tovilla Ozuna, cronista independiente, informó que también tomaron protesta los demás integrantes de la mesa directiva: vicepresidenta, Mercedes Isabel Montoya Herrera; secretario, Romeo Duvalier Peña Román y como tesorera, Juana del Carmen Zepeda Torres.

Cabe destacar que la Corresponsalía de esta ciudad es una de las más antiguas del país, ya que cuenta con 65 años de existencia y su primer presidente fue el profesor Prudencio Moscoso Pastrana, sucedido por Jorge Paniagua Herrera.

Nombramientos

También se entregaron nombramientos a nuevos integrantes del Seminario de Cultura Mexicana, entre ellos, el cronista Milton Tovilla Ozuna.

Previo a este acto realizado en el Auditorio Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho de la Benemérita Unach, se llevó a cabo la conferencia “La importancia de la arquitectura”, impartida por el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana.