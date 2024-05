Nueva era llegará hasta los pueblos más lejanos

El candidato al gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, visitó los municipios de Coapilla, Tapalapa, Pantepec, Rayón y Rincón Chamula, como parte de su campaña electoral.

En Coapilla, Eduardo Ramírez dijo que este municipio tiene un encuentro con el destino, marcado por las mejores condiciones de vida y el desarrollo, pero para ello hay que transitar por la ruta de la paz.

“Somos un pueblo trabajador y eso es lo que vamos a hacer de Chiapas, un pueblo trabajador; toda esta ruta zoque vamos a caminar, para mejorar sus condiciones de salud, de educación”, dijo.

Tapalapa

En el municipio de Tapalapa, frente a sus pobladores, el candidato de la coalición más grande de la historia del estado manifestó su compromiso por seguir trabajando para el bienestar y progreso de cada una de las familias que allí viven.

En este marco, dijo que, de la mano de todas y todos, se va a construir la nueva era: “Nuestro movimiento se hace de la pluralidad de las ideas, no hay pensamiento único, somos un partido democrático y un movimiento en el que nos sumamos”.

Pantepec

Como parte de su gira de campaña, visitó Pantepec, en donde ponderó la necesidad de desarrollo, lo cual se logrará si existe unidad y paz social entre sus ciudadanos.

“Este es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de emoción, porque la victoria y el triunfo es nuestro, vamos a ganar México, vamos a ganar Chiapas y vamos a ganar Pantepec”, declaró.

Rayón

De igual forma, Eduardo Ramírez visitó Rayón, un municipio en el que habita gente alegre y trabajadora. Ahí mencionó que en la “nueva era” se van a generar las condiciones para que las mujeres tengan mayor impulso en el estado.

Asimismo, el candidato por la coalición más grande de Chiapas comentó que se va a poner a trabajar todos los días junto con quienes resulten ganadores para presidencias municipales, para que a cada municipio, para que a Chiapas, a las chiapanecas y chiapanecos les vaya mejor.

“Porque a quienes estamos en la Cuarta Transformación, nos acompañan ideales… ideales de solidaridad, de fraternidad, de compañerismo; entre nosotros nos apoyamos, nos ayudamos, porque así es como debemos vivir, no debemos vivir en la división, no debemos vivir en la indiferencia… yo les pido que no sean indiferentes, les pido que sean gente que escuche las necesidades de los demás”, expresó.

Rincón Chamula

Ya en Rincón Chamula, afirmó que es un pueblo que le inspira por cómo sus ciudadanos ven la vida, es un lugar de cultura y tradición que, como servidor público, ayudó en la gestión de su autonomía y que, como gobernador de la Cuarta Transformación, refrendará el respeto a su cosmovisión e impulsará su desarrollo con la ampliación del drenaje.

“Me siento como en casa cuando vengo a este ‘gran rincón de Dios’, Rincón Chamula San Pedro, porque ayudé a que se hiciera municipio y quedara reconocido en Chiapas”, puntualizó.

Acompañaron en esta gira al candidato: su esposa Sofía Espinoza; su amigo Pío López Obrador, hermano del presidente de México, López Obrador; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo; el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del partido RSP, José Alfredo Ramírez Guzmán, y la presidenta estatal de Fuerza por México, Janette Ovando Reazola.