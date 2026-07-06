Nueva etapa en la asociación de comunicadores

A través de un comunicado, la delegación San Cristóbal de la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas, informó sobre el inicio de una nueva etapa institucional bajo una identidad propia, lo que dijeron, “responde a la convicción de continuar nuestro camino con plena congruencia respecto a los principios que han guiado nuestro trabajo”.

Asimismo, mencionaron la unidad de mujeres y hombres comprometidos con la comunicación, la cultura y el servicio a la comunidad sancristobalense, que han desarrollado durante más de tres décadas “privilegiando siempre el respeto, la institucionalidad y la construcción de acuerdos”.

Primera delegación

Recordaron que la asociación le da continuidad al legado iniciado en 1992 por Francisco Enrique Narváez Pineda, quien fundó la primera Delegación de Locutores en el estado de Chiapas, lo que, indican, sembró un proyecto que ha dejado huella en la vida cultural y radiofónica de San Cristóbal y del estado.

“Seguiremos trabajando con entusiasmo, fortaleciendo la colaboración en equipo, impulsando a las nuevas generaciones de comunicadores, promoviendo proyectos culturales, sociales y de servicio comunitario”, agregó la delegación, la cual reiteró que el verdadero valor de una institución no radica solo en el nombre que se ostenta, sino en la congruencia de sus principios.