Nueva exposición en el Museo de Paleontología

¿Te has preguntado cómo la evolución ha moldeado los cráneos de los animales que habitan Chiapas?, El Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera abre sus puertas a una muestra única que explora la increíble diversidad de formas en los vertebrados de nuestro estado, la Exposición temporal “Cráneos: Evolución, forma y función”.

En esta nueva exposición podrás apreciar alrededor de 45 piezas, incluyendo material original y réplicas, que narran una historia de millones de años de evolución ligada a los procesos geológicos de la región.

El objetivo es mostrar a los visitantes del museo cómo la forma del cráneo es el resultado de una larga historia evolutiva y, sobre todo, crear conciencia sobre la importancia de conservar nuestra rica biodiversidad.

Evento

La inauguración estuvo encabezada por Malena Torres Abarca, Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, quien durante el evento destacó el papel fundamental de la fauna en el equilibrio de la naturaleza e hizo un llamado urgente a la conciencia ambiental, subrayando que entender la historia evolutiva de estas especies es el primer paso para valorarlas y protegerlas frente a las amenazas actuales como la pérdida de hábitat y el cambio climático.

Posterior al corte de listón inaugural, los asistentes realizaron un recorrido guiado por Gerardo Carbot, investigador de Semahn.

Estará disponible al público del 25 de febrero al 04 de mayo en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios Aguilera (Calzada de las Personas Ilustres). No te pierdas la oportunidad de conocer la historia que hay detrás de cada cráneo.