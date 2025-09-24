Nueva Guardia Estatal refuerza la seguridad

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que prioriza el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, la Guardia Estatal de Turismo se ha consolidado como un cuerpo especializado para proteger a los visitantes que eligen Chiapas como destino, destacó en entrevista la subdirectora de esta corporación, Yolanda Flores Ramírez.

Quién explicó que esta nueva dirección, que forma parte de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, surge como una respuesta directa a la instrucción gubernamental de generar condiciones de paz y seguridad para reactivar el sector turístico.

“Estamos en la nueva creación del gobernador con su Plan Estatal de Desarrollo, que nos impulsa a que haya más seguridad en el estado. Con ello se suma la Guardia Estatal de Turismo”, afirmó Flores Ramírez.

La Guardia Estatal de Turismo tiene jurisdicción en seis delegaciones estratégicas ubicadas en los principales destinos turísticos del estado: Palenque, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Su misión es salvaguardar la integridad de los turistas tanto nacionales como internacionales en estos lugares emblemáticos.

Cifras contundentes

Respecto al trabajo realizado, la subdirectora ofreció cifras contundentes: “Hemos prestado servicios de asistencia y vigilancia directa a más de 17 mil visitantes nacionales e internacionales”.

Además, mencionó que en lo que va del año se ha monitoreado el arribo de, aproximadamente, 700 mil turistas a la entidad.

Uno de los logros más significativos es que: “Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente delictivo dentro de las zonas turísticas. Estamos trabajando para que la seguridad siga así y sigamos sin ningún reporte”.

Al ser una dirección de reciente creación, la Guardia Estatal de Turismo opera bajo las instrucciones del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Actualmente cuenta con un estado de fuerza de 50 elementos distribuidos en las diferentes delegaciones, quienes implementan estrategias de vigilancia y prevención en campo