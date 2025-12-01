Nueva Ley de Turismo, de gran trascendencia

El Congreso de Chiapas ha dado un paso histórico al aprobar una iniciativa que reconoce al turismo como una actividad esencial para el desarrollo estatal, una medida celebrada por la Secretaría de Turismo como un detonante para la economía y un escudo de seguridad para el sector.

La secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez enfatizó que esta reforma a la Ley de Turismo trasciende un simple reconocimiento: la convierte en una “palanca económica” y un “foco principal” de crecimiento, con un firme compromiso hacia la responsabilidad y la sustentabilidad.

“El turismo no es un accesorio; es un pilar fundamental para el desarrollo económico de Chiapas. Y un pilar principal de esta estrategia es garantizar la seguridad del turista en todos nuestros espacios”, afirmó la funcionaria en entrevista.

Uno de los avances más significativos de la nueva legislación, destacó Culebro Pérez, es el fortalecimiento del marco de seguridad.

Ahora se facilita y reglamenta la identificación de huéspedes en los hoteles, una práctica que anteriormente encontraba resistencia. “Antes, como hotelera, era complicado pedir identificación al turista porque no era una ley. Ahora, al ser obligatorio, se facilita enormemente el trabajo y se robustece la seguridad para todos”, explicó.

Estrategia de seguridad

Esta medida se integra de lleno con la estrategia de seguridad integral que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, buscando posicionar a los destinos chiapanecos como espacios de confianza para visitantes nacionales e internacionales.

La secretaria calificó el trabajo de la actual legislatura como “muy bueno”, subrayando que esta reforma llena un vacío crucial al ofrecer una protección jurídica clara tanto al turista como al prestador de servicios, aspectos que en normativas anteriores no estaban suficientemente salvaguardados.