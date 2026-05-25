De manera pública se lanzó la convocatoria para ingresar a la nueva Maestría en Manejo Integral de Cuencas, proyecto construido para atender la crisis global de acceso al agua desde un enfoque multidisciplinario, explicó María Eugenia Culebro, titular de la Dirección de Investigación y Posgrado (DGIP).

“El agua es el recurso más valioso de nuestro planeta, pero su gestión va mucho más allá de abrir una llave o construir una presa. Comprender cómo interactúan la lluvia, el suelo, la vegetación y las comunidades humanas dentro de un territorio es una ciencia fundamental para garantizar la vida en el futuro”, dijo.

Iniciativa

Ante este desafío global y regional, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ingeniería, lanzó una iniciativa crucial: la convocatoria para ingresar a la nueva Maestría en Manejo Integral de Cuencas.

El proceso de selección ya se encuentra abierto de forma digital y la fecha límite para asegurar la postulación es el próximo 12 de junio de 2026.

Este nuevo programa de posgrado se impartirá en modalidad presencial durante dos años (cuatro semestres), convirtiéndose en un espacio de alta especialización para quienes buscan liderar proyectos estratégicos de sustentabilidad hídrica en el sur-sureste de México y Centroamérica.