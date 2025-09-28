Nueva oportunidad de agronegocios

Tras la acreditación de programas chiapanecos de desarrollo en el campo, el sector podría tener un impulso adicional que le permita reposicionarse a nivel nacional, dijeron expertos en el marco de la acreditación de un programa de agronegocios.

Eduardo Chang y Lourdes Sarmiento, investigadores en el rubro de agrosistemas, explicaron que la acreditación reconoce la calidad académica del programa en la formación de profesionales de agronegocios de Chiapas, por lo que en breve podrían haber acuerdos con productores en general.

Mejora continua

Esto refleja el enfoque de los programas de investigación de Chiapas, en la mejora continua de sus programas, pero además es una oportunidad para que ese sector pueda recibir evaluaciones nacionales y reposicionarse.

Explicaron que el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca) y la Agencia Internacional de Calidad Educativa (AICE) validaron el programa educativo de Chiapas en sus sistemas de educación universitaria durante el Foro “El Futuro del Talento en México”.

Explicaron que tras la acreditación, entregada por Eduardo Ávalos Lira, presidente del Caceca, se espera que en breve se tengan resultados para impulsar acciones en el campo local.