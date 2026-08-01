Nueva presidenta de burócratas

Mabel López resultó electa como dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado de Chiapas.

En el marco del desayuno conmemorativo por el Día del Burócrata realizado este viernes, con la participación de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Mabel López Pérez, secretaria general electa del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH), emitió por primera vez un posicionamiento público luego de recibir la constancia de mayoría que la acredita como la nueva dirigente de la organización sindical.

Al evento asistió la secretaria general de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, así como integrantes de la burocracia estatal, quienes participaron en la convivencia organizada con motivo de esta conmemoración.

Postura

Durante su intervención, López Pérez hizo referencia al proceso electoral que la llevó a encabezar el Comité Central Ejecutivo del STSGECH y destacó la importancia de privilegiar la unidad, el diálogo y el trabajo conjunto para fortalecer la representación sindical y atender las demandas de las y los trabajadores.

Su mensaje representa el primer pronunciamiento público desde que la Comisión Electoral le entregó la constancia de mayoría, documento que oficializa su triunfo en la elección interna del sindicato y marca el inicio de una nueva etapa para la organización gremial.