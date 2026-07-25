Nueva realidad para el sindicato de burócratas

Mabel López Pérez, candidata de planilla única a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (Stsgech), representa una oportunidad para el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, que salen de un largo periodo de oscurantismo laboral.

La candidata de la Planilla Verde explicó que el también llamado sindicato de burócratas está integrado por dos mil 942 personas distribuidas en diversas dependencias de los tres poderes del estado, más los jubilados y pensionados, los cuales tendrán su proceso electoral para elegir dirigencia sindical.

El cierre de campaña de la Planilla Verde fue pensado para Tuxtla Gutiérrez el pasado viernes 24 de julio. El día 28 de julio serán las votaciones en diversas regiones de la entidad y la entrega de resultados a más tardar el 30, para que en los primeros días de agosto se realice la Toma de Nota ante el Tribunal Burocrático, validando de esta manera la totalidad del proceso de elecciones.

Recordó que el sindicato está acéfalo desde hace 10 meses, periodo en que no ha tenido dirigencia y más de seis años en que la mesa directiva prácticamente no funcionaba. Por ello de manera pacífica y organizada, los trabajadores realizarán su fiesta democrática el próximo día 28.

La candidata recordó que el sindicato no tiene incremento salarial representativo, sus plazas nuevas están congeladas y sus agremiados tienen edades próximas a la jubilación, por lo que existe riesgo de desaparición del sindicato de trabajadores.

Por ello, plantea primero tener unidad entre todos, crear un puente de comunicación institucional, una unidad de transparencia de los recursos del sindicato, incrementar las prestaciones, apoyar con bonos a los padres, descongelar las plazas, restablecer proceso de escalón y recuperar las literales, entre otras.

Legalidad

Recordó que el Tribunal Especializado en Materia Burocrática le dio legalidad al proceso, incluso el gobernador Eduardo Ramírez autorizó que los trabajadores de base se ausenten para participar en su proceso electoral interno.