Nueva rotonda de SCLC podría haber costado menos

“Lamentablemente gritamos en el desierto”, dijo el arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho sobre las distintas denuncias ciudadanas relacionadas a la mala calidad de las obras públicas realizadas por parte del ayuntamiento de San Cristóbal.

Sin embargo, ante este panorama, el exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que el responsable en última instancia es el director de Obras Públicas, el ingeniero Alexis Armando Coronel Espinosa.

También expuso que ni la presidenta municipal Fabiola Ricci ni los regidores han hecho las observaciones pertinentes sobre las obras públicas, aún cuando ellos también son corresponsables.

Detalló que tiene testimonios en donde los constructores no compactaron adecuadamente el material de las vías, por lo que están presentando fracturas, como sucede en la zona de La Isla.

Obra con sobrecostos

Sobre la rotonda recién construida, Alberto Ruiz Cacho mencionó que una obra de ese tamaño tiene, a lo mucho, un costo de cinco millones de pesos. Una estimación que contrasta con los 55 millones de pesos informados por la presidencia.

En ese sentido, lamentó que el proyecto no contó con redes de iluminación, por lo que la vía actualmente se mantiene a oscuras. “En los próximos 500 años estaremos en penumbras en esa zona”, dijo.