Nueva tecnología médica para niños del HEP

Cientos de pacientes pediátricos y sus familias fueron beneficiadas con la entrega de cuatro equipos y material a la Clínica de Heridas y Estomas del Hospital de Especialidades Pediátricas/IMSS Bienestar que ofrecerá el servicio de manera gratuita.

Así lo informó el doctor Rafael Guillén, director del Hospital de Especialidades Pediátricas, quien señaló estos nuevos equipos representan el permanente interés por los infantes, pero sobre todo por dar calidad de vida y reducir el sufrimiento.

Beneficios

Asimismo, se reduce el gasto para las familias pues tanto el equipo como los insumos se ofrecen de manera gratuita a los pacientes internados y a los que son enviados desde otros centros hospitalarios de todo Chiapas.

Pero además explicó se ofreció una capacitación integral para el personal, a fin que el equipo y la población médica participen en el fortalecimiento de la atención especializada.

Entre el equipo nuevo destaca cuatro equipos de Terapia Vac, apósitos, instrumental, entre otros.

La jornada inició con la capacitación sobre curaciones en el auditorio del HEP, a cargo del reconocido especialista Raúl Romero Cabello y Rodrigo Romero, posteriormente se realizó el acto protocolario de la entrega del equipo y finalmente regresaron al auditorio a culminar la jornada de capacitación con la especialista Jackelin Pérez Huerta.