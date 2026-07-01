Nueva tecnología satelital y búsqueda de astronautas

México está dando grandes pasos hacia la soberanía aeroespacial con el desarrollo de proyectos satelitales que a mediano plazo logren desplazar la dependencia hacia Estados Unidos, a quien se le pagan mil 350 millones de dólares por la operación del Sistema Satelital Mexicano (MexSAT), la red satelital de nuestro país operada con tecnología dependiente del Departamento de Defensa del vecino del norte.

Esta dependencia es alarmante pues, en casos de emergencias internacionales, la tecnología mexicana podría ser “apagada”, explicó el doctor José Alberto Ramírez Aguilar, responsable de la Unidad de Control Satelital Ecxsat.

Se buscan astronautas

El también doctor en radio y receptores egresado de Moscú, explicó que desde la Unidad de Alta Tecnología, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desarrollan diversos estudios que replantean el paradigma del acceso a las tecnologías de México y el mundo.

Pero para ello, dijo, urge que los mexicanos se interesen en la tecnología y en los retos, sobre todo en las universidades que tienen oferta de estudios especializados en Chiapas y en México.

Explicó que de manera inicial en la unidad se están realizando investigaciones particularmente en motores de aeronaves, además del primer propulsor iónico, el mecanismo con que se busca llegar a Marte. Por lo que urgen jóvenes interesados que sueñen y aspiren con un futuro como astronautas.

Nueva realidad tecnológica

Estos avances han permitido que México sea miembro de la Federación Internacional de Astronáutica, pero también conocer la verdadera realidad. Un satélite geoestacionario podría costar 450 millones de dólares y pesar unos 900 kilogramos.

Mediante la redefinición del proyecto económico espacial mundial se puede acceder a satélites de menor envergadura, con costos cercanos a los siete millones de pesos y un peso de un kilo 300 gramos.

A esta nueva versión de la red satelital, México sí tiene acceso, pero para ello los estados, las universidades y la ciudadanía tienen que manifestar interés.

Pues esta nueva forma de ver la tecnología permitirá que mexicanos reciban la transferencia tecnológica que antes era bloqueada por Estados Unidos.

Chiapas

Esta transferencia de la tecnología permitirá ayudar a reducir la pobreza y marginación en particular de las zonas rurales en Chiapas y México, donde urgen acciones en telecomunicaciones, labor climática, ambiental, entre otras.

Esto lo explicó mediante la ponencia denominada Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Proyectos Satelitales, realizada en el Planetario de Tuxtla Gutiérrez, donde habló de las capacidades del laboratorio de alta tecnología y el desarrollo de tecnología satelital.