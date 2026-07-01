Nuevas carreras tendrán salones y laboratorios

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, comentó que ya comenzaron con los trabajos de infraestructura para que los nuevos grupos de las carreras relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) que iniciarán clases en agosto puedan tener salones dignos, al mismo tiempo están avanzando con el equipamiento de sus laboratorios.

Sobre esas nuevas carreras que iniciarán el próximo semestre relacionadas a la aplicación de la Inteligencia Artificial, indicó que todo está listo, recibieron muy buena respuesta en la convocatoria de nuevo ingreso.

Carreras con IA

Gracias a ellos, detalló que se abrirán tres grupos de Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, dos de Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa y uno en Ingeniería en Semiconductores en Tuxtla Gutiérrez, además de dos grupos más de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Tapachula.

Indicó que la clave es que los maestros tengan el incentivo y el entusiasmo para aprender y capacitarse constantemente en todo lo relacionado con la IA, para cambiar paradigmas. Por lo general los docentes ya tienen un esquema o un sistema de trabajo, que pueden adaptarse, pero requiere un esfuerzo.

“Estamos viendo muy buena respuesta, echamos andar un programa transversal de Inteligencia Artificial, que implicó no solo recibir a conferencistas magistrales, sino empezar a trabajar en las unidades académicas, porque no solo es un tema de las áreas de tecnologías”, añadió el rector.

Están trabajando en cursos de actualización, diplomados y en microcredenciales, para que los maestros se certifiquen en nuevas habilidades y eso le dé confianza a los estudiantes y a la universidad sobre su calidad y competitividad.