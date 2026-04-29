Nuevas denominaciones de unidades académicas

El Consejo Universitario aprobó la creación de las Facultades de Estudios Multidisciplinarios, así como el cambio a esta denominación de la Facultad en Ciencias Administrativas, Campus Comitán, y la creación de esta misma en el municipio de Berriozábal.

En este sentido, la Facultad de Estudios Multidisciplinarios, Campus Comitán, sumará a su oferta educativa la licenciatura en Arquitectura, de la que también se aprobó la actualización del plan de estudios.

La creación de la Facultad de Estudios Multidisciplinarios, Campus Berriozábal, se dio luego de aprobar la desincorporación de las extensiones de las licenciaturas en Pedagogía, Contaduría y Administración, de las facultades de Humanidades Campus VI y la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I.

Oferta educativa

Las FEM tienen como objetivo optimizar los recursos tanto académicos como económicos de la universidad, contando con una oferta educativa diversa y pertinente para cada una de las regiones donde la Unach tiene presencia, a través de la flexibilidad curricular, el enfoque multidisciplinario y la eficiencia docente.

En la Primera Sesión Ordinaria que se desarrolló a través de una plataforma digital, se aprobaron también las adecuaciones al Modelo Académico Institucional: “Construyendo la universidad del futuro”, así como el Modelo Educativo Humanista Intercultural, con visión 2050.

Durante su participación, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que todas estas acciones forman parte del plan que se desarrolla para ampliar la oferta educativa y la matrícula universitaria, sirviendo de mejor manera a la sociedad chiapaneca y otorgando mejores oportunidades a las juventudes.

Al tiempo de agradecer la participación de quienes conforman este consejo, señaló que es necesario contar con estos consensos que permitan guiar el crecimiento de la institución en todos los aspectos, para dar cumplimiento a su misión educativa, de extensión y vinculación.