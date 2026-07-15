Nuevas sedes para tramitar Credencial Universal

La delegada para los Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela del Carmen Obrador Narváez, dio a conocer que se aperturaron diversas sedes para tramitar la Credencial Universal de Salud de manera gratuita en regiones de Chiapas.

“Como parte de los Programas del Bienestar, traemos excelentes noticias para todos nuestros adultos mayores. Si tienen 65 años o más, esta información es importante”, dijo.

¿A dónde acudir?

Visita cualquiera de los módulos publicados en portales y difundidos, a donde se puede acudir con un acompañante mayor de edad, a quien se le realizará su credencialización también.

Las personas tienen que llevar INE, comprobante de domicilio y CURP en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde.

Es un servicio completamente gratuito que permitirá acceder a los servicios universales de salud en enero del 2027.

En este periodo solo se están credencializando adultos mayores de 65 años y más con un acompañante mayor de edad y personas con discapacidad, igual con un acompañante mayor de edad. En fechas próximas se avisará con oportunidad para credencializar a los demás grupos de edad.

Las sedes son Acala, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Ocozocoautla, Suchiapa, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y Emiliano Zapata.