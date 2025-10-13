Nueve mil repatriados de EE.UU. por Tapachula

Nueve mil mexicanos deportados de Estados Unidos han arribado vía aérea a Tapachula en lo que va del año, a quienes se les ha brindado asistencia humanitaria y acompañamiento institucional para el retorno a sus lugares de origen.

En el Centro de Atención a Personas Repatriadas, desde su instalación el 7 de agosto pasado, se han brindado atención a unos cuatro mil de ellos, en el marco del programa “México te Abraza”.

Reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) establecen que se les brinda asistencia médica, orientación psicológica, alimentación, canalización a programas de reinserción social y laboral.

Desde el inicio del gobierno de Donald Trump, con su política antiinmigrante, el Aeropuerto Internacional de Tapachula es uno de los utilizados para la repatriación de mexicanos.

En ese sentido, han llegado más de cien vuelos con connacionales deportados, por lo que el Centro de Atención es el espacio en donde se les brinda un albergue temporal, mientras se les documenta y se les otorgan los apoyos para que puedan retornar a sus lugares de origen.