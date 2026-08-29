Nueve millones de libros serán dispersados

A unos días de que inicie el próximo ciclo escolar 2026-2027, se prevé que se haga una distribución en Chiapas de alrededor de nueve millones de libros de textos gratuitos para que la comunidad estudiantil cuente con las herramientas básicas para el aprendizaje.

En ese contexto, Raúl Bonifaz, delegado en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), comentó que por ahora se lleva un avance de alrededor de tres millones de libros que se han entregado en territorio local.

Resaltó que hasta ahora no hay un solo incidente registrado con la entrega de esos insumos escolares, lo que representa un avance sustancial en las condiciones que hay en los diferentes entornos.

“En Chiapas, recordemos, en gobiernos anteriores era imposible llevar los libros de texto gratuitos. Hoy, gracias a esta estrategia por la paz que ha desarrollado Eduardo Ramírez Aguilar, los libros que la Federación está entregando se están distribuyendo con toda tranquilidad”, remarcó.

Distribución sin contratiempos

La estrategia de que haya paz en la entidad, y que ha empujado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo, también ha permitido que toda la distribución se lleve a cabo sin mayores contratiempos.

Lo que se puede observar a unos días del inicio a clases es que las madres y padres de familia se están sumando a las actividades de limpieza de las instituciones para que el lunes 31 de agosto los salones de clases estén en condiciones.

Bonifaz destacó el trabajo que ha hecho el gobierno federal y local para que el sector magisterial cuente con seguridad para realizar sus actividades.