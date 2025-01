Nueve traslados de niños quemados durante 2024

Con base en los datos proporcionados por la fundación Michou y Mau para Niños Quemados en Chiapas, durante todo el 2024 se hicieron nueve traslados de las infancias que sufrieron algún tipo de quemadura y que se encontraron en una situación grave de salud.

Gabriela Escudero Aramoni, delegada estatal de la fundación, explicó que estos menores fueron enviados a unidades especializadas para que recibieran un mejor tratamiento.

Dijo que ahora se está buscando que haya un trabajo coordinado e interinstitucional, que no se vea afectado por los cambios que se han presentado de las dependencias del sector salud.

Para el caso de diciembre del año pasado, mencionó que no recibieron reportes oficiales de menores quemados, sin embargo, eso no significa que no se presentaran niños y niñas con quemaduras.

No obstante, comentó que algunos familiares dieron detalles que habían sufrido quemaduras, pero al solicitar la información a las instancias, se le comentó a la fundación que esos niños ya se habían dado de alta.

Se requiere una unidad especializada

Escudero Aramoni mencionó que al trasladar a los pacientes, es porque requieren de una unidad especializada por la gravedad de las quemaduras, por la extensión del cuerpo afectado y por el riesgo que había de que perdieran la vida.

De las nueve personas, ocho fueron enviados a Estados Unidos y el otro al Estado de México; en todos los casos los niños siguen con su rehabilitación, recuperación y atención a las secuelas. A todos se les salvó la vida.

Chiapas, recordó, es un estado que se mantiene en los primeros lugares y las quemaduras se han convertido en un problema de salud pública. El 90 % de los accidentes ocurren en casa, es decir, son prevenibles.

“Urge una unidad especializada o, por lo menos, un área de aislados en alguno de los hospitales importantes como podría ser el Gómez Maza”, complementó. Como fundación, refirió, se ha tenido diálogo con los titulares de las Secretarías de Salud y de Protección Civil.