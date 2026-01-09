Nuevo director de la Facultad de Derecho en SCLC

Bayardo Eduardo Molina Hernández tomó posesión este jueves como nuevo director, encargado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en San Cristóbal de Las Casas, en sustitución de Miguel Ángel de los Santos Cruz.

La secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, dio posesión al nuevo director.

Con la representación del rector, destacó la tradición y la calidad educativa de la facultad, que la hacen un referente a nivel nacional.

Molina Hernández es un académico de reconocida trayectoria, cuya dedicación y compromiso con la vida universitaria han quedado acreditados en múltiples ocasiones.

Habrá continuidad

En su intervención dijo que su nombramiento es para dar continuidad a los temas académicos y para seguir atendiendo los asuntos sustanciales de esta facultad.

Agradeció la presencia de la secretaria, la dirigencia sindical, académicos, administrativos y demás invitados, por estar en el acto realizado en el aula magna de la institución.

Desde el año 2008, Molina Hernández se ha desempeñado como catedrático de la facultad de Derecho en San Cristóbal de Las Casas, que es donde egresó.

Luego de asumir el cargo, la comunidad universitaria celebró este nombramiento, con la certeza de que sabrá desempeñarlo con responsabilidad, liderazgo y compromiso institucional.

Otros nombramientos

Miguel Ángel de los Santos Cruz fue designado como Asesor de Rectoría de dicha universidad.

Durante la entrega del nombramiento, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó la trayectoria del académico universitario y resaltó que su experiencia en distintos ámbitos será importante para el trabajo que se desarrolla desde la administración central.