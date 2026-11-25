El análisis de las dinámicas socioculturales, las identidades plurales y la resolución de problemáticas complejas en el sur de México e Iberoamérica exige la formación de investigadoras e investigadores de alto nivel que sean capaces de aplicar sus enfoques interdisciplinarios e interculturales en Chiapas, ante ello, se amplió el periodo de inscripciones para una maestría, informó Enrique Paniagua Molina.

Nueva fecha

El también coordinador Académico del Doctorado en Estudios sobre Diversidad Cultural y Complejidad Social explicó que el nuevo doctorado fue concebido para profundizar en el estudio del pensamiento complejo, la interculturalidad, las dinámicas territoriales y las relaciones comunitarias, por lo que los interesados tendrán hasta el 11 de enero del 2027 para ser parte de el.

Afirmó que lo anterior permite proporcionar herramientas teóricas y metodológicas de frontera para abordar la diversidad lingüística, étnica y cultural que caracteriza a la región.

A través de sus líneas de investigación, el posgrado, coordinado por la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP) promueve la formación de profesionales críticos capaces de incidir en el diseño de políticas públicas, la conservación del patrimonio biocultural y la construcción de diálogos de saberes equitativos entre la sociedad y la academia.

Respaldo

El programa cuenta con el respaldo institucional del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y está estructurado para ofrecer una rigurosa preparación académica desde la facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) destacó la relevancia de la apertura de la convocatoria 2027 para ingresar a la primera promoción del Doctorado en Estudios sobre Diversidad Cultural y Complejidad Social.

Misión

El posgrado, coordinado a través del DGIP y enmarcado en la Dependencia de Educación Superior (DES), busca consolidar un espacio de generación y aplicación del conocimiento centrado en las transformaciones sociales contemporáneas.

El programa doctoral fue concebido para profundizar en el estudio del pensamiento complejo, la interculturalidad, las dinámicas territoriales y las relaciones comunitarias, proporcionando herramientas teóricas y metodológicas de frontera para abordar la diversidad lingüística, étnica y cultural que caracteriza a la región.