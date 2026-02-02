Nuevo empuje al Museo de la Ciudad

En domingo, un grupo de ciudadanos acudió de nueva cuenta al Museo de la Ciudad, en la capital del estado, donde realizaron actividades de mantenimiento, restauración, jardinería y preparativos para la conmemoración del Festival del Tamal.

En el lugar se pudo ver a líderes de comisiones dando un segundo avance al refugio contra el y cambio climático, mejoras a la colección, trabajos de mantenimiento y avanzando en preparativos para lo que será el Festival del Tamal.

Estas acciones forman parte de las actividades que el Museo continúa realizando mientras se trabaja en el proceso de reapertura total del espacio.

Tamal

Recordaron que el Festival del Tamal se llevará a cabo el lunes 2 de febrero, de 14:00 a 18:00 horas. A las dos de la tarde se llevará a cabo la inauguración con el concierto de la Marimba Juvenil de Chiapas. Posteriormente, la charla “El tamal tuxtleco y finalmente, a las 5:30 de la tarde, se presentará el monólogo “Tu tía chiapaneca”.

Además, durante el Festival se contará con un stand de recolección donde se estarán recibiendo muñequitos y tapitas, así como residuos orgánicos para composta.