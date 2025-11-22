Nuevo hospital atiende demanda histórica: Sasil

En el contexto de la inauguración del Hospital del IMSS XIV de Septiembre, la senadora Sasil de León Villard reconoció la suma de voluntades entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la construcción de una nueva realidad institucional para atender a las y los chiapanecos.

La legisladora federal explicó que este nuevo hospital además de tener una inversión histórica superior a los dos mil 900 millones de pesos, representa la visión del Estado Mexicano para atender las necesidades de los más necesitados mediante un esquema funcional, humano y transformador.

Justicia social y humana

“Se trata de un esquema de salud que coloca al centro al ser humano, prioriza la atención humana del paciente y su familia, pero también a los trabajadores de la Salud”, dijo.

En este modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Chiapas es ejemplo nacional por una política pública humana y cercana de la gente, justo como lo mandan los ideales de Morena y la Cuarta Transformación.

En este evento me dio gusto saludar al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar un ejemplo de trabajo permanente. Así mismo a funcionarios federales como el secretario de Salud, David Kershenobich, y al director del IMSS, Zoé Robledo, pero sobre todo a mis paisanos, quienes me manifestaron el mismo cariño que yo tengo por Chiapas”, dijo.