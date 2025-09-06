Nuevo hospital del IMSS tendrá área de autismo

El delegado del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en la entidad, Hermilo Domínguez, recibió a la asociación TEA Chiapas con quienes se comprometió a construir un proyecto conjunto que eventualmente pudiera aplicarse al nuevo Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez para que las personas con autismo reciban un trato diferenciado en apego a su neurodivergencia.

Proyecto a la salud

En este sentido, el doctor Hermilo Domínguez dijo que en Chiapas existe un proyecto de salud que integra a todas las dependencias, por lo que la implementación de este primer Manual de Atención a Personas con TEA en Áreas de Urgencias no es la excepción.

Básicamente se trata de que las personas con autismo cuando lleguen a las áreas de urgencias, sean atendidas tomando en cuenta su condición, para evitar las crisis, reduciendo los tiempos de espera, la exposición a sonidos y olores y garantizando el acompañamiento de un familiar.

En este sentido, la médico urgencióloga, Adriana Real Rangel, presentó el proyecto del Manual de Atención a Personas con TEA en Áreas de Urgencias.

Unión civil

Este es un producto emanado de la sociedad civil que fue asesorado por la especialista con amplia experiencia en el manejo de emergencias.

Al respecto, las madres y padres de familia que acudieron a la reunión agradecieron al delegado Hermilo Domínguez por la atención, así como al director general del IMSS, Zoé Robledo, quien en una vista por la entidad impulsó este encuentro entre el IMSS Chiapas y la sociedad civil, con el acompañamiento del maestro Romeo León.