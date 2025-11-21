Nuevo hospital generará un impacto positivo

El nuevo hospital regional de especialidades número 13, llamado “XIV de Septiembre”, y que este viernes será inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum, generará un impacto positivo en más de un millón de personas.

El lugar ha implicado una inversión de dos mil 920 millones de pesos, entre el equipo médico y de obra. Contará con área de Medicina Física, de Cuidados Intensivos Pediátricos, así como sala de Litotricia.

Espacio

La capacidad hospitalaria será de 144 camas en áreas de medicina interna, post quirúrgicas, ginecología y pediatría, así como 48 consultorios de especialidades.

El nuevo hospital que se inaugura este viernes también cuenta con cinco quirófanos, 12 cubículos de parto amigable y 12 sillones de quimioterapia.

La capacidad en materia de salud se extiende a clínica de mama, de dolor, de hemodinamia, además de una unidad de Cuidados Intensivos. Mil 681 personas, entre médicos, enfermeras y otros estarán laborando en el hospital.

La construcción del espacio se ha dividido en varias etapas; en mayo de 2021 se determinó el predio que cumplía las condiciones y en 2022 se aprobó la donación. Para mayo de 2023 se adjudicó la obra a la empresa responsable.

Más información

Se espera que este hospital tenga una productividad de alrededor de 187 mil 745 consultas de especialidad por año; también mas de 23 mil cirugías, y 400 mil 970 consultas de urgencias.

En la planta baja se tendrán siete áreas divididas en Información y Archivo Clínico, además del Centro de Colecta, Consulta Externa, Laboratorio, Imagenología, Medicina Física y Rehabilitación.

En lo que corresponde al primer nivel se ubicará la consulta externa de especialidades y servicios ambulatorios. En el segundo nivel estarán áreas de gobierno y hospitalización de Medicina Interna.