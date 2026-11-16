Nuevo impulso a la obra Ocosingo-Palenque

Tras una polémica por una presunta demora en los avances de la carretera Ocosingo-Palenque, la titular de la Secretaría de Infraestructura (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, informó que se realizó un recorrido de supervisión y se reunión con subsecretarios y constructores para mantener el ritmo y cumplir con los plazos establecidos.

Calidad de construcción

Gómez Zuart resaltó que este ejercicio es para garantizar la ejecución de la obra pública de calidad, sustentada en una planeación sólida y una supervisión puntual en cada etapa.

En ese marco, reiteró el llamado para redoblar esfuerzos, trabajar de manera coordinada y ejercer los recursos públicos con responsabilidad y transparencia, destacando la premisa de trabajo instruida por el gobernador Eduardo Ramírez, de que cada peso invertido debe generar bienestar para las chiapanecas y los chiapanecos

Además, dijo que junto a Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y funcionarios de Centro SICT Chiapas, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de construcción.

Encuesta

Específicamente sobre el seguimiento de la ejecución de la carretera, la secretaria explicó que mantuvo un encuentro con las empresas responsables de ejecutar la obra, reiterando la importancia de mantener una coordinación permanente, dando seguimiento puntual a cada etapa para asegurar que esta prioridad estratégica para Chiapas avance en tiempo y forma.

Esto para mantener un trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como para garantizar el proyecto prioritario que fortalecerá la conectividad, dinamizará la economía y acercará a los pueblos.