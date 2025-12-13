Nuevo libramiento podría generar afectaciones

A través de un video, distintos productores ubicados en Teopisca expresaron su preocupación sobre el libramiento próximo a construirse en la ciudad, mismo que dañaría el sustento directo de las familias.

Indicaron que la obra afectaría 200 metros lineales y 40 metros de ancho, que partiría a la mitad el terreno y volvería inaccesible el aprovechamiento de lo cultivado. Juan Daniel Solís, nieto de productores, indica que sus abuelos llevan más de 50 años trabajando esas tierras, que ofrecen productos frutales y recientemente aguacate.

Piden reubicar proyecto

Señaló que no existió ninguna consulta o solicitud para esta vía que comprenderá 6 kilómetros en las que se verán afectadas más de 60 familias productoras con tierras fértiles y llenas de agua.

Pese a la falta de estos procesos, los topógrafos ya iniciaron con las medidas y el marcaje. Los posibles afectados no negaron el beneficio de la vía para el municipio, sólo pidieron reubicar este proyecto a una zona donde no afecte a las familias. Para esto, han pedido el apoyo del ingeniero Cicerón Argüello Kanter, subsecretario de obras públicas, y a la titular de Secretaría de Infraestructura del estado, Anakaren Gómez Zuart.