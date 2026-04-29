Nuevo local podría alterar armonía arquitectónica

Durante las últimas semanas se han realizado distintas modificaciones al centro histórico de San Cristóbal de Las Casas; la última de las cuales es la instalación de un nuevo local de información turística, misma que, según el arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho, constituye una alteración en la armonía arquitectónica.

A través de un pronunciamiento, el exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que toda intervención hecha en la ciudad, “particularmente en una zona vinculada a monumentos relevantes como la Catedral y el Palacio Municipal (Musac), debe comprenderse no desde la utilidad inmediata sino desde la responsabilidad histórica que implica su resguardo”.

Estilo

Asimismo, recordó que los principios que rigen la zona de monumentos históricos, respaldados por el INAH, son claros: toda acción debe ser reversible, discreta y plenamente compatible con el entorno.

“Cuando estos principios se vulneran, no solo se afecta el paisaje urbano, sino también la conciencia colectiva de quienes reconocen en estos espacios su origen y permanencia”, sentenció.

El arquitecto enfatizó que el progreso no debe imponerse sobre la memoria, la funcionalidad no debe desplazar la esencia, y ninguna necesidad contemporánea justifica la pérdida, por mínima que sea, del legado que nos ha sido confiado.

Por último, mencionó que la protección de los patrimonios no es opción, sino un deber moral. “Porque cuando se altera el contexto histórico no solo se modifica un espacio, se debilita la identidad de nuestra ciudad”, finalizó.