Nuevo parque Bonampak avanza en tiempo y forma

El Nuevo parque Bonampak en la capital del estado avanza en tiempo y forma, representando el más grande esfuerzo institucional por democratizar el acceso al esparcimiento, recreación e integración de entornos amigables sustentables con presencia de mascotas.

El lugar, ubicado en la zona poniente de la capital del estado, es un terreno con carga histórica, pues en diversos momentos fue el límite urbano de la ciudad y en otros fue la antigua penitenciaría.

Transformación

Hoy es un espacio que se transforma, dando paso a diversos espacios de esparcimiento y recreación que representan un nuevo paradigma donde los parques urbanos forman parte del desarrollo de las ciudades y unifican su historia y el anhelo del porvenir, explicó el encargado de obra, Víctor Eduardo Hernández.

Explicó que a diario unos cien trabajadores realizan actividades diversas en búsqueda de construir no solamente un parque sino un abrevadero común donde se encuentren canchas, trotapistas, jardines, cafetería, una terraza, fuentes de agua y, sobre todo, la oportunidad de reforzar el tejido social y familiar.

Dijo que la obra deberá estar concluida para finales de año y tendrá la imagen que rescatará escenas del paseo histórico de Chiapas.

Diseño vanguardista

La obra avanza en tiempo y forma con estricto apego a los más altos estándares de calidad, mejorando los cimientos y rescatando algunas estructuras que darán identidad al lugar, integrado a un vanguardista diseño.