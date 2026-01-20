Nuevo parque inclusivo; se podrán llevar mascotas

La titular de la Secretaría de Infraestructura en Chiapas, Anakaren Gómez Zuart, anunció la creación de un nuevo parque inclusivo a la altura de la Cabeza Maya en Tuxtla Gutiérrez, cuyo propósito es que también sea un espacio donde las familias lleven a sus mascotas.

Habrá información para separar a los animales dependiendo del tamaño, además de que el sitio contará con otras amenidades.

Detalles

En la charla “Platicando con el Jaguar”, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la servidora pública detalló que el lugar tendrá una zona común para quienes realizan diversas formas de expresión.

Gómez Zuart detalló que el parque contará con un área de veterinaria, cancha y hasta un restaurante.

Más temas

También en la plática se habló sobre la carretera que conectará a Ocosingo con Palenque, llamada Ruta de las Culturas Mayas, este año llegará en un tramo hasta Misol Ha.

Se explicó a la audiencia que también se trabaja en proyectos de electrificación. En la charla, la secretaria recordó su paso por la parte profesional, incluso su etapa en la presidencia por la CMIC, además de sus gustos musicales.

También comentó que preparan un proyecto de ciclovía y se está llevando a cabo un levantamiento topográfico.

La idea es que haya conexión de entre 10 y 13 kilómetros, que llegaría casi al aeropuerto. Para los municipios olvidados se trabaja en atender con vivienda, agua, salud y educación.

Transparencia

Durante la entrevista, Gómez Zuart fue abordada sobre el tema de la corrupción, concepto que ocurre cuando se dan o piden los conocidos diezmos.

“Si alguien ha dado un peso, les aseguro que a la bolsa del gobernador no va”, dijo la servidora pública en el podcast que trasmite Eduardo Ramírez en su cuenta oficial de redes sociales.