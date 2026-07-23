Nuevo parque reivindica la cultura de Chiapas

En un ejercicio de responsabilidad e identidad cultural, escultores y artistas de Chiapas celebraron la apertura para que obras de su autoría sean expuestas en el nuevo parque Bonampak.

Explicaron que en breve las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) presentarán la convocatoria para que escultores presenten propuestas para que algunas obras seleccionadas sean instaladas en el nuevo espacio en la capital del estado.

Este proyecto, además de reconocer el papel del arte y los artistas locales, evidencia el compromiso por crear un parque con identidad cultural, compromiso social y con referentes de la iconografía local.

Dijeron que las obras serían instaladas en tamaños diversos en espacios distribuidos por todo el parque, privilegiando iconografía precolombina, pero también referencias de la cultura popular.