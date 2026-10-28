Nuevo partido critica a la política chiapaneca

Adolfo Sarmiento, dirigente en Tuxtla del nuevo partido PAZ, señaló que los políticos “han perdido el piso”, ya que actúan y piensan desde una realidad distinta a la ciudadana.

Sostuvo que ese es el motivo de la distancia que ha tomado la gente de la política, perdiendo toda confianza y llegando incluso a vender su voto.

Propuesta

Por ello dijo que este nuevo partido PAZ propone que sean los ciudadanos quienes lleven las propuestas y ellas las capitalicen como metas de campaña e incluso, a líderes sociales como propuestas para encargos políticos de elección popular.

El dirigente dijo que este partido nacional y estatal se enfrentará el proceso electoral 2027 sin alianzas y con el compromiso de mantener el registro alcanzado en tres por ciento de los votos en el conteo federal.

Este alineación está formando sus cuadros para hacer frente al proceso electoral venidero por lo que dijo está abierto a propuestas de liderazgos como a proyectos.

Agregó que tiene una relación de respeto con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y expuso que su dirigencia estatal es encabezada por Marena Burguete y el presidente nacional es Hugo Éric Flores Cervantes.

El instituto político surge como sucesor o continuidad de proyectos previos como el Partido Encuentro Social (PES) y Encuentro Solidario (PES).