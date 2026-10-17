Nuevo periférico norte presenta inundación

Después de que en la tarde del miércoles se presentara una lluvia en la zona norte de San Cristóbal, internautas reportaron la acumulación excesiva de agua a lo largo de la primera fase de rehabilitación del Periférico Norte, que tuvo un costo de 73 millones de pesos.

A través de redes, ciudadanos señalaron que aunque la lluvia fue leve, la vía presentó grandes encharcamientos, lo que ya había sido denunciado con anterioridad por Joaquín García, representante del Consejo de la Zona Norte.

“Lo que hicieron está mal”, dijo Joaquín García, “no tiene un contenido ecológico, pura plancha de cemento y les dijimos que se van a inundar”.

Invasiones

Del mismo modo, el abogado Carlos Perola registró que ya se han empezado a dar invasiones de autos sobre las amplías banquetas de la vía, misma que carece de ciclovías, aún cuando, dijo, la bicicleta es una transporte cada vez más usado. “La cultura de la invasión no respeta las funciones de espacios públicos”.

Nuevas fases

Durante la inauguración de la obra se anunció que las posteriores fases de rehabilitación continuarán hasta la colonia Peje de Oro, “con el compromiso de atender las necesidades de la población”, según informó el ayuntamiento.

La Secretaría de Infraestructura informó que en los próximos días se pretende alcanzar la meta de mil 800 metros construidos, mil 400 metros lineales en el ala derecha y mil 200 en la izquierda.