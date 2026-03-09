Nuevos cambios en Jefaturas del Tecnológico

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ha realizado cambios estratégicos en sus jefaturas de departamento, el día 05 de marzo del presente año, José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto, realizó las entregas de los nombramientos de los jefes de departamento que se suman a su equipo de trabajo, tras un proceso de análisis de perfiles y proyectos alineados a las necesidades académicas y administrativas de cada área: Aldo Esteban Aguilar Castillejos, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Enrique Abel Sánchez Velázquez, jefe del Centro de Cómputo; Itzel Elvira Juárez Martínez, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial y María Concepción Jiménez Fonseca como encargada del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas.

Durante el acto, el director exhortó a las y los nuevos titulares a asumir con responsabilidad, compromiso, institucionalidad y sentido de unidad, dejando de lado la mentalidad de grupos y privilegiando el trabajo conjunto por un objetivo común: la formación integral del estudiantado para su vida productiva y profesional, siempre con apego a la calidad académica.

Asimismo, agradeció y reconoció a Adriana Meza León y Karlos Velázquez Moreno, por el trabajo y la dedicación brindada durante su gestión al frente de los departamentos de Ciencias Económico-Administrativas e Ingeniería Eléctrica y Electrónica, resalto el compromiso que otorgaron en la parte académica y administrativa de la institución, deseándoles éxitos en sus nuevos proyectos.