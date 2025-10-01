Nuevos directores de Facultades en la Unach

En el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en su artículo 31, fracción tercera, la Junta de Gobierno realizó los nombramientos de los directores de la Facultad de Ingeniería, Campus I y la Escuela de Ciencias Químicas con sede en Ocozocoautla.

Después de realizar las entrevistas pertinentes, revisar las propuestas de cada participante de la terna y evaluar el proyecto académico presentado, designaron como director de la Facultad de Ingeniería a Juan José Cruz Solís, para el periodo 2025 – 2029.

Nombramientos

Así mismo, la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Daisy Escobar Castillejos, entregó el nombramiento como director de la Escuela de Ciencias Químicas a Abumalé Cruz Salomón, quien estará al frente de esta unidad académica hasta el año 2029.

En sendos actos realizados en las oficinas de la Junta de Gobierno, el rector Oswaldo Chacón Rojas, acompañado de la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, tomó protesta a ambos directivos, invitándolos a cumplir y hacer cumplir las leyes y obligaciones que competen a los universitarios.

Ante el secretario Permanente de la Junta de Gobierno, Francisco Guevara Hernández y el integrante Francisco Herrán Aguirre, los invitó a conducirse con ética y profesionalismo, trabajando en beneficio de las juventudes.