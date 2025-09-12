Nuevos equipos detectarán cualquier movimiento

La investigadora en Chiapas Silvia Ramos Hernández compartió que los equipos, que recientemente se instalaron por parte de las autoridades en los alrededores del volcán “El Chichón”, ayudarán a vigilar cualquier movimiento que tenga el cráter.

Dijo que en la zona se registró un “enjambre sísmico”, es decir, un aumento de la microsismicidad que de forma natural presentan los volcanes, sin que ello signifique alguna reactivación.

La investigadora comentó que las autoridades de Protección Civil (PC) iniciaron la actualización del plan preventivo, estas acciones fueron calificadas como importantes, debido a que se verifican las condiciones de caminos, además de las rutas de evacuación.

Esto, enfatizó, permite establecer puestos de mando, trabajos de auxilio y prevención. Cuando se presenta un proceso de cambio en el estado del volcán, recordó, se aumenta el nivel de la vigilancia.

Tecnología

Ramos comentó que se trajeron equipos de alta tecnología para detectar todos los movimientos de “El Chichón”, además del análisis que hay del agua de cráter y otras herramientas que sirven para medir la deformación.

Todo esto, añadió, permitirá hacer un diagnóstico de los cambios que se tienen, no obstante, hasta ahora el sitio está en una etapa de normalidad y en semáforo verde.

La investigadora comentó: “esperamos que el volcán se mantenga así, y es probable que también pueda volver a un sistema, digamos, de menor sismicidad, como lo tenía antes”.

Se explicó que desde 1982 que el volcán hizo erupción ha tenido actividad, ahora es un sistema abierto que cuenta con un cráter de un kilómetro de diámetro con unos 160 metros de profundidad.

Finalmente informó que de manera permanente se ha recomendado que no hay razón alguna para que la población descienda al cráter, debido a que podría representar un riesgo. Esa actividad, enfatizó, la hacen personas que tienen que hacer muestras o realizan estudios en el sitio.