Nuevos ingresos se invertirán en seguridad

Ante la preocupación manifestada por el sector empresarial de Chiapas, encabezado por la Coparmex, respecto a los nuevos impuestos aprobados la semana pasada por el Congreso del Estado –entre ellos, uno que impacta al salario–, la presidenta de la Mesa Directiva de este honorable recinto, Alejandra Gómez Mendoza, hizo un llamado a la unidad y defendió la medida como una inversión necesaria para la seguridad y el futuro desarrollo de la entidad.

Más allá de los impuestos

En entrevista, la legisladora reconoció la inquietud pero pidió ver el panorama general. “Yo creo que está a la vista de todas las chiapanecas y los chiapanecos los grandes trabajos que se han realizado a través del ejecutivo del estado”, afirmó,

Puso énfasis en que una parte sustancial de la nueva recaudación estará dirigida a fortalecer la seguridad pública, un tema que, reconoció, afecta directamente la confianza de los inversionistas y empresarios.

“Insistimos en el tema de paz porque gran parte estos recursos siguen estando para salvaguardar la paz y la seguridad”, explicó.

Costo beneficio

“La seguridad no es barata, como ya se ha hablado. La seguridad de la inteligencia por supuesto que no”, añadió, enumerando las inversiones ya realizadas que, a su juicio, justifican el esfuerzo fiscal: la adquisición de helicópteros Black Hawk, sistemas de cámaras y todo el equipo para la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

La presidenta del Congreso estatal aceptó que los beneficios de estos impuestos no serán inmediatos, pero confió en que se materializarán con el tiempo.

“Al final, la historia va a hacer justicia y vamos a ver verdaderamente palpados en beneficios para las y los chiapanecos estas recaudaciones”, sostuvo.

Argumentó que un estado más seguro será un estado más próspero: “Al fortalecer esta seguridad, pues también vamos a tener mayor derrame económico, más turismo, más desarrollo”.

Por ello, su mensaje al empresariado fue de paciencia y colaboración: “Estoy segura que poco a poco y con el tiempo vamos a ver grandes beneficios”.