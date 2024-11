Nuevos nombramientos; quien no cumpla se irá: ERA

Tener preparación dará mejores herramientas y oportunidades, dijo el gobernador sobre el proyecto Chiapas Puede. CP

Falta un mes para el inicio de la Nueva ERA, bajo esa premisa es que en el municipio de Comitán se dio a conocer el nombramiento de los rostros que acompañarán a Eduardo Ramírez Aguilar en las secretarías del estado y en los organismos descentralizados.

En la presentación formal de los nombres, el gobernador electo detalló que las personas que no estén a la altura de la encomienda serán relevadas en sus funciones.

Algunas dependencias cambian de nombre; por ejemplo, la Secretaría Técnica ahora se llamará Jefatura de la Oficina de la Gubernatura y queda en manos de Fernando Bermúdez, y la titular de la Secretaría Privada es Patsy Carrillo.

El gabinete legal y ampliado también se integra a partir de lo siguiente: la Secretaría de Humanisno (antes Bienestar) será dirigida por el doctor en Ciencias Políticas, Francisco Chacón.

Recomendaciones

Ramírez Aguilar lanzó un mensaje después de los nombramientos, para decirle a las personas nombradas a que tengan cuidado, debido a que habrá vigilancia. Les indicó que tiene que ser un gobierno transparente, toda vez que la gente tiene mucha esperanza.

Exhortó a su gabinete legal y ampliado a trabajar de forma puntual en los primeros 100 días de gobierno, es decir, del 8 de diciembre al 17 de marzo de 2025, para luego seguir cumpliendo con las responsabilidades.

"El humanismo que transforma no es un lema, es una convicción y en esas convicciones son en las que quiero permanecer; yo no quiero pasar a la historia, yo quiero escribir la historia", dijo el gobernador electo.

Se puntualizó que estas personas tendrán que hacer un desempeño que este basado en el humanismo, la lealtad y transparencia. A eso se le debe sumar la disposición de servicio para que Chiapas tenga desarrollo.

Cada una de las personas que integrarán el próximo gobierno estará comprometida a trabajar con humanismo, lealtad y transparencia, pero, sobre todo, al servicio de las y los chiapanecos para garantizar el bienestar, progreso y desarrollo del pueblo de Chiapas.

Con estos nuevos nombramientos, Eduardo Ramírez reitera su compromiso de conformar un equipo sólido y preparado, capaz de afrontar los retos de Chiapas, siempre con el compromiso de priorizar el bienestar de la ciudadanía y promover una gestión transparente y eficiente en cada área del gobierno.

Erradicar el analfabetismo

Ramírez Aguilar también anunció que hará un compromiso con Chiapas el próximo 8 de diciembre para erradicar el analfabetismo en el estado; además que no escatimará recursos para cumplir con este objetivo en un plazo de un año.

"Quiero levantar bandera blanca el 8 de diciembre del 2025... habrá apoyo tanto para lo que quieran saber leer y escribir, como para los capacitadores", indicó.

Adelantó que será a través del programa Chiapas Puede con el que se podrá salir del primer lugar a nivel nacional en analfabetismo, por lo que llamó a sumarse a este gran esfuerzo.

Con esto se busca dar mejores oportunidades y herramientas de vida a más de medio millón de chiapanecos que no saben leer y escribir.

Aseguro que en un año se puede revertir el 13.7 por ciento de analfabetismo que tiene Chiapas, "lo vamos a revertir porque tenemos el compromiso social de sacar adelante a Chiapas de este rezago, hay muchas necesidades, pero voy a atender lo prioritario", sentenció.

En este mismo evento, Ramírez Aguilar anunció el apoyo total y sin regateo a la Escuela Preparatoria Comitán y a la educación en este municipio, de donde es originario. Anunció que se construirá una nueva escuela preparatoria y para ello solicitó al edil, buscar un terreno apropiado para iniciar con los trabajos.

Silvia Patricia Carrillo Sánchez

Secretaria privada del gobernador

Doctoranda en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP; es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, (Unam), y maestra en Ingeniería en Imagen Pública con un posgrado en Bienestar Integral. Tiene una especialidad en la Universidad Anáhuac del "Culinary Institute of New York", así como licenciaturas en Derecho y en Historia del Arte.

A lo largo de doce años en el Senado de la República, desempeñó diversos cargos entre los que se encuentran: secretaria privada en la Mesa Directiva y jefa de oficina en la Junta de Coordinación Política, (Jucopo), de ese órgano legislativo; ambos cargos bajo la dirección del entonces senador Eduardo Ramírez Aguilar, ahora gobernador electo de Chiapas.

Fernando Bermúdez Velasco

Jefe de la Oficina de Gubernatura

Es maestro en Administración Pública y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. En el ámbito profesional, se ha desempeñado muy de cerca con el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, desde hace muchos años como su secretario particular, cuando fue secretario general de gobierno, diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas.

Mauricio Cordero Rodríguez

Titular de la Secretaría De Protección Civil

Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es un chiapaneco con una trayectoria profesional de más de 10 años en las que se ha desempeñado en diversos cargos como: asesor de la Comisión para la Medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República y diputado local por el VI Distrito, del H. Congreso del Estado de Chiapas, LXVI Legislatura, durante el periodo 2015-2018, teniendo a su cargo la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Marian Vázquez González

Subsecretaria de Desarrollo Regional

Maestra en Ciencias de la Educación. Cuenta con 15 años de experiencia en políticas públicas, administración pública, docencia, organización política y promotora de género. Ha cursado diferentes diplomados y capacitaciones en materia de políticas públicas, gobernabilidad, derechos humanos, impartición de justicia y derecho, género, educación, imagen pública, entre otros.

Magdalena Torres Abarca

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Mujer altruista con una sólida trayectoria en el servicio público y social, comprometida con la justicia, el bienestar comunitario y la defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres y grupos vulnerables. Comprometida con la educación y el desarrollo social. Activa promotora de políticas inclusivas y justas en el ámbito nacional y estatal.

Adriana Mercedes Ramos Díaz

Titular del Registro Público de la Propiedad

Doctora en Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal. Tiene una especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, y una especialidad en Criminalística y Análisis de la Conducta Criminológica. Cursó diversos diplomados entre los que se encuentran: Administración y Políticas Públicas, Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Prevención y Combate a la Mala Práctica y Fraudes Inmobiliarios, Derecho Notarial y Registral, y en materia electoral.

Angélica Altuzar Constantino

Titular de Coneculta Chiapas

Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, cuenta con una maestría en Letras Mexicanas del Siglo XX. Tiene estudios de diplomado en Equidad de Género, así como en Didáctica y Educación, y cursos en materia de Políticas Culturales. Desde hace 25 años se ha dedicado a actividades académicas, artísticas, editoriales y culturales, especialmente como investigadora literaria, catedrática, tallerista, escritora de ensayo y de poesía, cuentacuentos, promotora cultural y coordinadora de proyectos y festivales.

Gilberto De Los Santos Cruz

Subsecretario de Educación Estatal

Doctor en Educación por la Universidad del Sur, con maestría en Ciencias de la Educación y diversas licenciaturas en Español, Inglés y Derecho. Fue un líder destacado en la lucha por los derechos de los trabajadores y campesinos en Chiapas. Fue el primer presidente municipal de Pijijiapan por el PRD, donde implementó programas como Pijijiapan Ciudad Limpia y la creación de la Casa del Estudiante.

Jorge Alberto Cruz Nájera

Coordinador de Giras

Destacado profesional en el ámbito de la educación y la gestión de eventos. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en Educación y actualmente se encuentra cursando una maestría en Gestión de Eventos y Relaciones Públicas. Además, es especialista en protocolo, diseño y creación de eventos, y es uno de los socios fundadores de la Escuela Interamericana de Protocolo (EIPRO).

Guillermo Nieto Arreola

Titular de la Consejería Jurídica

Maestro y doctor en Derecho. Destacado académico y profesional del ámbito jurídico. Tiene una sólida formación que incluye cinco diplomados y múltiples reconocimientos, es autor y coautor de 11 libros y ha sido galardonado con el Premio al Mejor Ensayo Político a nivel nacional. Su carrera incluye una destacada labor como magistrado en Chiapas y como asesor del consejero nacional del INE. Actualmente, es catedrático de posgrado, transmitiendo su vasta experiencia a nuevas generaciones.

Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo

Director del Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Chiapas

Ha sido diputado local, director del Instituto del Café de Chiapas, y presidente municipal de Chilón en dos ocasiones. Además, ha sido presidente de la ANCA y fundador del sindicalismo en México, destacándose por su labor en la defensa de los derechos. Su trayectoria ha tenido un gran impacto en el desarrollo social y económico de Chiapas y en la industria cafetalera del país.

José Alfredo Ramírez Guzmán

Subsecretario de Educación Federalizada

Licenciado en Educación Primaria y en Pedagogía, con formación adicional en competencias laborales y en la prevención de la corrupción en la administración pública. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos clave, incluyendo titular de la Dirección de Educación para Adultos, coordinador de delegados regionales y jefe del Departamento de Preparatorias.

Anjuli Acosta Guillén

Coordinadora de Atención Ciudadana

Licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Además, es ingeniera mecánica con especialidad en Mecatrónica.

Se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que destacan: coordinadora de campaña del Consejo Estudiantil del Tecnológico Nacional de México y jefa del departamento de Protocolo y Eventos del H. Congreso del Estado, durante ocho años.

Adonaí Sánchez Osorio

Titular del Instituto del Deporte

En 2015 fue subsecretario en la Secretaría de Juventud y Deporte Estatal, coordinó la Olimpiada Nacional Juvenil y los Juegos Populares Nacionales. Apoyó a atletas destacados, atendió a municipios y asociaciones en rubros deportivos. De 2019-2021 fue administrador del parque recreativo y deportivo Caña Hueca. En 2012-2024 fue tesorero municipal de Las Rosas, Chiapas.

Edgar Abarca Palma

Titular del Instituto de la Juventud

Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la misma casa de estudios. Además, cuenta con un diplomado en Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También fue seleccionado para participar en la Cumbre Global de Gobierno Abierto de la Asociación de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). En el ámbito político juvenil, ha destacado como presidente de Jóvenes de Chiapas, demostrando su compromiso con las juventudes chiapanecas.

Leticia Méndez Intzin

Titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Actualmente es locutora de la radio XERA Radio Uno del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, desde el 2003.

Recientemente, diputada local de la Sexagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 2021-2024.

José Domingo Bezares Vázquez

Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Doctor en Gobierno y Administración Pública, por el Instituto Universitario José Ortega y Gasset, Madrid, España. Cuenta con una maestría en Integración Regional con certificación en Globalización e Integración Regional por The International Institute on Goverment, Management and Policy de la Universidad Georgetown University, Washington DC. Además de una licenciatura en Derecho por la Universidad Valle del Grijalva.

Ana Isabel Granda González

Titular del DIF Chiapas

Maestra en Administración con Comercialización Estratégica por la Universidad Valle de México, y Licenciada en Administración Turística por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha trabajado para crear espacios de empoderamiento para grupos vulnerables, especialmente para las mujeres, impulsando su bienestar y el de las comunidades y organizaciones con las que colabora.

Dulce María Rodríguez Ovando

Titular de la Secretaría de la Mujer y de Igualdad de Género

Licenciada en Derecho por el IAP. Cuenta con una amplia experiencia laboral en la que ha ocupado diversos cargos como: directora de la Instancia del Empoderamiento de la Mujer Municipal en Juárez, Chiapas, diputada local suplente por el Distrito XII, delegada del DIF Regional Zona Norte, diputada local por el Distrito XII en la LXVI y LXVII Legislatura. Además, fue presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez en la LXVI Legislatura y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXVII Legislatura.

Marisol Urbina Matus

Titular del Instituto Casa de las Artesanías

Licenciada en Derecho, por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Cuenta con dos certificaciones de competencia laboral: una en Estándar de Liderazgo en el Servicio Público impartido por la Universidad Politécnica de Chiapas y la segunda en capacitación presencial a servidoras y servidores públicos desde el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, impartida por el Instituto de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Lysette Raquel Lameiro Camacho

Titular del Instituto de Administración Pública

Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con orientación en Finanzas, y ha sido distinguida con Mención Honorífica por la Universidad del Valle de México por su excelencia académica.

Con una visión orientada al servicio público, ha liderado proyectos de diseño administrativo en contrataciones públicas y reactivación económica en múltiples estados de México, involucrando activamente a la ciudadania y promoviendo la colaboración con entidades gubernamentales y empresariales.

Francisco Chacón Sánchez

Titular de la Nueva Secretaría Del Humanismo

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, cuenta con una maestría en Administración Pública y también una licenciatura en Derecho. Notario público 123 del Estado con licencia, ha ocupado los siguientes cargos: secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, director de Servicios Privados de Seguridad en el Estado, secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez; asesor de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, subdelegado Federal de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Eduardo Grajales González

Subsecretario de Planeación

Destacado académico y consultor con un doctorado en Ciencias Políticas y actualmente estudia un doctorado en Educación. Cuenta con una sólida formación en diversas áreas, incluyendo Derecho, Pedagogía, Mercadotecnia, y Administración Pública. Fundador de EFE Consultores Educativos y la plataforma UDI-CAME, se especializa en formación docente y emprendimiento. Es también un reconocido columnista y miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Conahcyt.