Números de denuncia en transporte salvan vidas: González Pólito

La colocación de números de denuncia en el interior y exterior de las unidades de transporte público en Chiapas ya arroja resultados positivos, que no solamente tienen que ver con hechos ocurridos dentro de taxis, combis o colectivos, sino en el entorno familiar.

Así lo relató la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT), Albania González Pólito, al explicar la coordinación que se ha mantenido con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Seigen) y los Centros Libres que forman parte del plan estratégico “Prevenir para el Buen Vivir”.

La funcionaria contó que en una conversación con la titular de la Seigen, preguntó si alguien había llegado a solicitar apoyo a partir de la información difundida en el transporte, a lo que la respuesta fue afirmativa, aunque no por un hecho de transporte dentro de un colectivo o un taxi.

Explicó que una mujer tomó el número que vio en una unidad y días después, tras vivir un episodio de violencia con su pareja, se acordó del número, pidió ayuda y pudo llegar al Centro Libre a solicitar asistencia.

González Pólito explicó que las capacitaciones y sensibilizaciones se realizan en las bases, tanto para conductores como para la ciudadanía, ahí se concentra y la llevan a cabo profesionistas de la Seigen.

También señaló que los transportistas han recibido bien esta estrategia, contrario a lo que podría pensarse, y que ellos mismos han detenido y protegido a usuarias, incluidas menores de edad.

La titular de la SMyT, destacó que para cambiar una realidad como la violencia contra las mujeres es indispensable la participación de la ciudadanía completa.