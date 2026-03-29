Nutrición en la infancia, clave para el desarrollo

La calidad de la alimentación durante los primeros años de vida resulta determinante para el desarrollo cognitivo y emocional de niñas y niños, afirmó Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación en Chiapas, quien subrayó que una nutrición adecuada en esa etapa sienta las bases para habilidades que difícilmente se recuperan si no se consolidan a tiempo.

“La alimentación es imprescindible para el sano desarrollo cognitivo de los alumnos; lo que no pueden desarrollar en los primeros seis años de vida difícilmente se puede reponer en etapas posteriores del psicodesarrollo”, sostuvo el funcionario.

Primeros años

Explicó que los primeros años constituyen una ventana crítica para el cerebro, pues es cuando se establecen las principales conexiones neuronales.

Las deficiencias nutricionales en este periodo, advirtió, pueden tener repercusiones a largo plazo en el aprendizaje y en el desarrollo psicoemocional de los menores.

Para hacer frente a este desafío, el secretario destacó que la Secretaría de Educación trabaja de manera coordinada con el Sistema DIF estatal, instancia encargada del programa de desayunos escolares impulsado por el Gobierno de Chiapas. El objetivo, precisó, es asegurar que los estudiantes accedan a alimentos que contribuyan a su desarrollo integral.

Programas

En su intervención, el titular de educación enfatizó la necesidad de distinguir entre hábitos alimenticios y una alimentación verdaderamente balanceada. Si bien algunos estudiantes pueden presentar prácticas inadecuadas de consumo, señaló, los programas educativos buscan promover una dieta saludable que priorice alimentos calientes y reduzca la ingesta de productos ultraprocesados o conocidos como “comida chatarra”.

En ese contexto, mencionó el programa “ive Feliz, Vive Saludable, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, el cual impulsa una alimentación más sana, baja en grasas saturadas y enfocada en el bienestar infantil.