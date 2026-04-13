Obispo convoca a orar por La Paz

La diócesis de Tapachula se sumó al llamado que hizo el papa León XIV para unirse en oración por la paz, iniciativa “sabia, necesaria y urgente”, ante la guerra y la violencia que sacude a diversas regiones del mundo.

El obispo diocesano Luis Manuel López Alfaro, sostuvo que orar es también construir la paz. “Tengamos en cuenta que el mundo está siendo sacudido por la guerra que es el rostro más cruel de la violencia. En estos últimos días nos duele mucho el sufrimiento de tantos hermanos en el Medio Oriente”.

Asimismo, indicó que muchos son los pueblos que sufren, con impotencia, “en pleno siglo veintiuno, el flagelo de la guerra en la que sufren más los que menos recursos tienen para defenderse del monstruo de la violencia”.

Por ello, insistió en su llamado a sumarse a la oración por la paz, sabiendo que “Dios no desoye el clamor de su pueblo. A la oración por la paz, que hemos de incorporar al ritmo ordinario de nuestra vida, unamos nuestro compromiso de irnos convirtiendo, poco a poco, en instrumentos de paz, en artesanos de la paz, en rostros de la paz que viene de Dios”.

Al mismo tiempo, pidió alejar de la vida propia, “el rostro amenazador y la palabra ofensiva, aprendamos a vernos y a cuidarnos como verdaderos hermanos”.

En su mensaje semanal, monseñor López Alfaro también llamó a superar el individualismo, el egoísmo y aprender a vivir y a compartir en comunidad, comenzando con la propia familia, ayudando a quien más lo necesita, incluso “saber compartir desde la propia pobreza, escuchar y participar con libertad y sencillez”.