Obispo de SCLC y sacerdotes realizan misa crismal

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, presidió la misa crismal a la cual asistieron presbíteros de las siete zonas pastorales. También se realizó la renovación de las promesas sacerdotales de los presbíteros.

Dentro de las celebraciones de Semana Santa hay una misa especial, la crismal, en la cual, se consagra el santo crisma y los restantes óleos. La celebración se realizó este martes en la catedral y fue presidida por el obispo con la presencia de los presbíteros de la diócesis para la bendición de los aceites que se usarán para los enfermos y los que van a ser bautizados.

La celebración se realiza el Jueves Santo, pero por cuestiones pastorales lo celebraron este Martes Santo.

El rito de la misa crismal incluyó la renovación de las promesas sacerdotales. Tras la homilía, el obispo invitó a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedicación a Cristo y a la Iglesia.

De esta manera, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez consagró los óleos santos que serán administrados en los sacramentos de unción de enfermos, bautismo, confirmación y orden sagrado.