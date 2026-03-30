Obispo de Tapachula llama a construir la paz

En el marco del Domingo de Ramos, con el que inicia la Semana Santa, el obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, hizo un llamado a “crecer en la conciencia de la necesidad de poner un alto a la violencia que crucifica hoy a nuestro pueblo y a convertirnos en auténticos artesanos constructores de la paz”.

Asimismo, pidió a la feligresía tener en cuenta, a tantas personas que pasan por situaciones de dolor por diferentes causas: “por la enfermedad, por la violencia, por los secuestros, por las desapariciones, por las adicciones, por las traiciones, por las injusticias, por la soledad, por la contaminación”.

Por ello, insistió en invitar a vivir la Semana Santa con fe y esperanza. “Se trata de acompañar a Jesús, de caminar con Él hacia la cruz en espera de la resurrección”.

En su mensaje monseñor López Alfaro, explicó que “el evangelio nos enseña que la ira, la envidia y la defensa a ultranza de los intereses y seguridades personales son capaces de generar una escalada de violencia que lleva hasta la muerte”.

Asimismo, estableció que “la muerte del justo es la consecuencia de la convergencia de muchos intereses que se ponen en riesgo, cuando la violencia se adueña de nuestra capacidad para discernir y decidir”, por lo que insistió en hacer conciencia de poner alto a la violencia en todas sus manifestaciones.

“No es la muerte, ni el sufrimiento del Señor Jesús lo que celebramos este domingo. Nuestro domingo celebra la resurrección del Señor a la luz del gran amor que Dios, en la pasión de su hijo Jesús, ha manifestado por nosotros. Celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, de la obediencia sobre la necedad, de la fidelidad sobre la traición, de la confianza sobre el temor”, apuntó.