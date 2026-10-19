Obispo lamenta la violencia contra religiosos

En el marco del Domingo Mundial de las Misiones, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, mostró su preocupación, por las graves violaciones a la libertad religiosa que prevalecen en muchos países del mundo.

Y es que de acuerdo con el informe del Organismo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en 62 países, se enfrentan situaciones de persecución a los cristianos.

Ante ese panorama anunció que del 15 al 22 de noviembre se realizará una campaña mundial de oración para “concientizarnos, visualizar y hacer motivo de oración la falta de libertad religiosa y la persecución que sufren millones de personas en el mundo”.

En ese sentido llamó a los feligreses a unirse a esta iniciativa y defender la libertad religiosa, como “un derecho fundamental del ser humano”.

Dijo que entre los retos que enfrentan los cristianos en al menos 18 países se encuentran en acoso, detenciones, desplazamientos forzosos y asesinatos, según establece el organismo internacional, que advierte que las persecuciones y la opresión han empeorado en continentes enteros.

Por ello, dijo, la iglesia diocesana se unirá a la semana de oración con diversas actividades con las que “se busca romper el silencio ante esta realidad y recordar que quienes sufren por su fe no están solos”.