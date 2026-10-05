Obispo Luis Manuel López instó a no vender el voto

Ante las elecciones del próximo año, el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, estableció que para que la democracia sea el resultado de un ejercicio auténtico, razonado, reflexivo y transparente “lo primero que hemos de evitar es vender el voto; ni por una promesa, ni por un regalo, ni por dinero”, además de considerar que no se debe dar el sufragio a un solo partido para que realmente exista una separación de poderes.

En su mensaje que titula “Educando para la democracia”, dijo que si bien todos los ciudadanos están obligados acudir a las urnas, “el voto es un ejercicio de dignidad y no se negocia de ninguna manera”.

División de poderes

Recordó que en el sistema actual del país se votan por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque consideró que si bien su origen quizá es bien intencionado puede tener el riesgo de que las decisiones que se tomen para el país dependan solamente de un solo partido en el poder.

Por ello, consideró que “para que la democracia funcione, se necesita que las decisiones no se autoricen en automático, sino que pasen por el filtro de la reflexión y discusión -necesaria en todo sistema democrático- de los distintos actores -a favor y en contra-, de tal manera que lo que se decida sea, en realidad, algo benéfico para todos, además de estar acorde con la búsqueda del bien común”.

Planteó a los ciudadanos que no voten por un solo partido y evitar que los tres poderes queden en unas solas manos. “La democracia va a funcionar y va a ser auténtica cuando el Poder Ejecutivo esté en las manos de un partido, en el Poder Legislativo sea otro partido el que tenga la mayoría y otro partido distinto en el Poder Judicial”.

En busca de la mejor elección

Aun cuando en las próximas elecciones no se votará a nivel federal por presidente de la República, en algunos estados sí habrá renovación de gobernadores, por lo que insistió en que los ciudadanos deberán escuchar sus propuestas y la cercanía de estas con la búsqueda del bien común.