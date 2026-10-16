Obispo ordena nuevo sacerdote en Tenejapa

Alfredo Gómez López, de la etnia tzeltal, fue ordenado en el municipio de Tenejapa como sacerdote bajo la imposición de manos y oración del monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

La ceremonia a la que asistió la comunidad católica del municipio, así como amigos y familiares de Alfredo Gómez López, se realizó en la parroquia de San Ildefonso del citado municipio.

Fue una ceremonia solemne, mediante la cual el obispo confirió el sacramento del orden sagrado a un diácono, elevándolo al presbiterado.

Durante el ritual, los presentes oraron por el nuevo sacerdote, “para que sea un padre cercano a su pueblo, servidor de los más humildes y testigo del amor de Dios. Que nunca le falte la humildad para servir, la fortaleza para caminar y la alegría para anunciar el Evangelio”.

La ordenación del nuevo sacerdote fue motivo de fiesta entre la comunidad católica, quienes se organizaron para brindar una comida a los asistentes.

Cabe señalar que un numeroso grupo de católicos de la parroquia de San Ramón de San Cristóbal de Las Casas, asistió a la ceremonia, ya que el ahora sacerdote brindó sus servicios a esta parroquia.