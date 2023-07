Obispos y organizaciones participarán en aniversario

Este martes, a las 10:30 horas, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y organizaciones aliadas partirán en caravana del municipio de Chenalhó, rumbo a la comunidad Nuevo Israelita, en el municipio de Simojovel, para conmemorar el aniversario luctuoso de Simón Pedro Pérez López, este 4 y 5 de julio.

El 5 de julio se cumplen dos años del asesinato del exdirector de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, en el Mercado Público de Simojovel, cuando se encontraba en compañía de su padre y su pequeño hijo.

Las actividades en su memoria por la verdad y la justicia son organizadas por Las Abejas de Acteal y la comunidad Nuevo Israelita, lugar al que llegarán organizaciones de la sociedad civil, así como el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y Jtatik Raúl Verá, obispo emérito.

Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y SweFor (Swedish Fellowship Of Reconciliation), por mencionar algunas, acompañarán en los dos días de actividades.

“Haremos una oración en la iglesia y donde está enterrado, en el cementerio; más tarde habrá más actividades; porque la sangre de Simón grita pidiendo justicia no solo para Chiapas, sino también para el mundo”, dijo Juan Pérez, padre del defensor de los derechos humanos.

“Se va a pedir que se esclarezca quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro… es importante que salga a la luz. A uno le da coraje que nos mientan, debemos respetar nuestros derechos, nuestra dignidad, pero no me voy a quedar callado, no va a quedar impune, seguiré luchando por la verdad”, advirtió Juan Pérez.

Caso

El Frayba, que asesora a la familia de Simón Pedro, dijo que después de la última audiencia por el caso, la persona que fue condenada a 25 años como autor material ya tiene defensa particular, “y hubo una apelación de su parte, ahora se está estudiando la apelación y aún no conocemos la decisión del juez al respecto”, explicó Carlos Orgaz, del Frayba.

Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos.