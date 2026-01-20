Obligan retos tributarios mayor inversión particular

Frente a los retos tributarios del 2026 las empresas deben alinear sus estrategias con las nuevas exigencias legales, promoviendo la eficiencia operativa, la cual depende, entre otros factores, de una combinación eficaz de digitalización, cumplimiento proactivo y gestión de riesgos, capacitación, inversión en tecnología y asesores especializados.

Nivel organizacional

Arturo Daniel Trejo Palacios, consultor en sistemas de gestión, comentó que a nivel organizacional (empresas, instituciones y organizaciones) la competitividad se aumenta con nueva tecnología eficiente, aunque se debe considerar que los precios son altos.

Además, también se debe invertir en logística, temas de seguridad, en capacitación de personal y en infraestructura para poder tener una operatividad correcta con sistemas de control adecuados para un cumplimiento fiscal completo.

Mencionó que, para una organización o para una persona “ahí todavía estamos en pañales”, porque se puede medir por diversos indicadores, pero no es un estándar oficial; con respecto a las personas es igual, depende de la visión de cada uno y solo aplica de forma individual.

Competitividad como país

En México existe el Instituto Mexicano para la Competitividad, que hace lo propio con respecto a los 32 estados del país, con factores e indicadores económicos para medir la competitividad de un estado.

México es la economía número 15, pero con respecto a los recursos y la población debería estar como la octava potencia económica, por ejemplo, países pequeños como Suiza y Japón son superiores.

La competitividad de un país también se mide a través de su mercado laboral, tiene que ver con la capacidad de atraer inversiones extranjeras. Si se quiere ser un país atractivo se debe sumar a la infraestructura, bajar la delincuencia y mejorar capacidad en talento humano.